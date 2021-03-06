20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınan kararlarla ülkemizde 81 ilde sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. 1 Mart tarihi itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Böylelikle iller risk bölgelerine ayrıldı. Risk gruplarına göre ise sokağa çıkma kısıtlamaları revize edildi. Peki, bugün sokağa çıkmak yasak mı?

İstanbul'da bugün sokağa çıkma serbest mi?

Tüm yurtta hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonları, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında 8 saatlik kısıtlamalar uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İstanbul’da 5 Mart Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama 6 Mart Cumartesi 05.00’te sona erdi. Cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. 6 Mart Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak 8 Mart Pazartesi 05.00’te sona erecek.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.