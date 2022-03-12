İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? İstabul’da bugün hava kar yağışlı mı?

Türkiye'yi etkisi altına alan Aybar kar yağışı sistemi İstanbul'da etkisini hafta sonu da devam ettirirken, yeni haftayla birlikte yerini yağmura bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere ve son değerlendirmelere göre; İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. İstanbul Valiliği, Meteoroloji ve AFAD'ın günlerdir üst üste uyarı yaptığı İstanbul'da kar yağışının bugün bastırması bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan bilgilere ve son değerlendirmelere göre; İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları söz konusu olacak. Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi. Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.