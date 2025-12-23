  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel İstanbul'da bir garip vaka: Ödediği borcu gasp etti!
Yerel

İstanbul'da bir garip vaka: Ödediği borcu gasp etti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, bir banka şubesi önünde yaşanan silahlı gasp girişiminin detayları ortaya çıktı.

Olay, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir banka şubesinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (44), T.T. (41) ve F.P. (19) isimli şahıslar, bankadan para çektikleri sırada tanımadıkları şahıslar tarafından silah zoruyla gasba uğradıkları ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, konuya ilişkin detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, olayın herhangi bir üçüncü tarafla ilgisi olmadığı, A.Ö. ve T.T.’nin F.P. isimli şahsın çalıştığı firma sahibine borcu olduğu gerekçesiyle bankaya giderek para çektikleri ve F.P.’ye teslim ettikleri belirlendi. Ardından T.T.’nin parayı alan F.P.’ye saldırarak onu darbettiği, bu sırada T.T.’nin arkadaşı A.Ö.’nün ise silahla rastgele havaya ateş açarak F.P.’nin banka önünde bulunan arkadaşlarının dağılmasını sağladığı anlaşıldı. Olayda yaralanan olmazken, havaya sıkılan kurşunlar park halindeki bir araca isabet etti.

Polis olay yerindeki incelemenin ardından kısa sürede A.Ö.’yü kullandığı silahla birlikte, ayrıca T.T. ile F.P.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. F.P., emniyette verdiği ifadede, olay yerinde silah zoruyla üçüncü bir tarafın saldırısına uğramış gibi ifade verdiğini itiraf etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından F.P. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.Ö. ve T.T. ise "6136 SKM", "Suç Uydurma", "Nitelikli Yağma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından yarın adliyeye sevk edilecek.

46 saniyede hırsızlık! Kameralar böyle yakaladı
46 saniyede hırsızlık! Kameralar böyle yakaladı

Yaşam

46 saniyede hırsızlık! Kameralar böyle yakaladı

İstanbul'da 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Yerel

İstanbul'da 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23