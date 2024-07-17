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Sağlık İstanbul'da beyin kanaması tehlikesi: Dışarı çıkmayın!
Sağlık

İstanbul'da beyin kanaması tehlikesi: Dışarı çıkmayın!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 14:58:00 -
İstanbul'da beyin kanaması tehlikesi: Dışarı çıkmayın!

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, bir süre daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. AKOM'dan özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, bir süre daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. AKOM'dan özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme ve bol sıvı tüketme konusunda uyardı.

Öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamaları istendi.
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