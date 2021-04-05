İstanbul'da beklenen yağmur başladı

Kentte gecenin ilk saatlerinde başlayan yağmur ufak çaplı su birikintilerine neden oldu. Yağmur kentin birçok noktasından görüntülendi.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Yağış uyarısı:

Yağışların, Marmara Bölgesi, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.