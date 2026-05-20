İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılıyor
İstanbul’da bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş ve Dolmabahçe çevresindeki bazı yollar maç bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.
Final mücadelesinde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Almanya ekibi SC Freiburg, saat 22.00’de Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma nedeniyle saat 07.00’den maç bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.
Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergah olarak Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi’ni kullanabileceğini bildirdi.