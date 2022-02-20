İstanbul'da akıl almaz olay! Hastanede ölü doğan bebeği...

İstanbul'da hastanede bebeğin cenazesi kayboldu. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki yabancı uyruklu anne, ölü bir bebek doğurdu. Bir gün sonra bebeğin cenazesini almaya giden aile şok oldu. Çünkü bebeğin cenazesi hastanede kaybolmuştu. Ebe hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Muhammed Ali Slim (27) ve Jana Kouzi Slim (23) çifti, geçen yıl İstanbul'a geldi. 6.5 aylık hamile olan genç kadın, 20 Temmuz günü rahatsızlandı. Jana, İstanbul'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin normalden daha az geliştiği ve küçük olduğu belirlenirken, genç kadının yaşadığı doğum sancısı arttı. Doğuma alınan genç kadının bebeği iddiaya göre anne rahminde ölmüş ve bu nedenle ölü doğmuştu. Ertesi gün hastaneden taburcu edilen kadın, bebeğinin cansız bedenini almak istedi.

Morga yönlendirildi ama bebeğini bulamadı

Morga yönlendirilen baba Muhammed, saatler süren bekleyişe rağmen çocuğunun cansız bedenini alamadı. Yapılan araştırmada, doğumhanedeki görevli ebe Büşra K.'nin, ölü doğan bebeği gerekli hazırlama işlemlerinin ardından morga teslim etmesi gerekirken bu işlemi yapmadan doğumhaneden ayrıldığı belirlendi.

Bebeklerinin cenazesi bulunamayana aile savcılığa koştu

Slim çifti, bebeklerinin cansız bedenine ulaşamayınca olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Çift, bebeklerinin cansız bedenini hastanede kaybeden görevlilerden şikâyetçi oldu. Savcılık olayla ilgili ebe Büşra K.'nin ifadesine başvurdu.

Ebe kendini bakın nasıl savundu?

Büşra K. ise, "Ölü doğumlardan sonra bebeklerin bu işlemleri için işçi kadrosunda patoloji biriminde görevli başka bir temizlik personeli bulunmaktadır' diyerek kendisini savundu. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme izni sonrası ebe hakkında dava açıldı.

Ebenin 1 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, ölü bebeklerle ilgili kuralın gereklerini yapmakta ihmal göstermesi sonucu "görevi kötüye kullanmak" suçundan hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen ebe, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.