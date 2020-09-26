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Aktüel İstanbul'da 5 ilçede 11 eve girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da 5 ilçede 11 eve girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:25:55 -
İstanbul'da 5 ilçede 11 eve girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 20 günde 5 ilçede 11 eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eyüpsultan, Arnavutköy, Sultanbeyli, Maltepe ve Ümraniye'de 30 Ağustos ile 18 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 11 farklı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, şüpheliler Suat G. ile Hatice Ç'yi 20 Eylül'de gözaltına aldı.

Şüphelilerin "hırsızlık", "kasten yaralama" gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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