İstanbul'da 28 Şubat zihniyeti hortladı! Hadsiz kadın nefret kustu: Arabistan'a gidin deveye binin!
İstanbul Beşiktaş'ta bir belediye otobüsünde kendisinin 'profesör' olduğunu söyleyen kadın, hadis çalışan gençleri ve başörtülüleri hedef alarak 'Arabistan'a gidin, deveye binin' ifadeleriyle sözlü saldırıda bulundu.
İstanbul Beşiktaş'ta bir belediye otobüsünde 28 Şubat zihniyetinin, laik kesimin hafızalarından silinmediğini gösteren bir olay yaşandı.
Kendisinin profesör olduğunu öne süren kadın, hadis çalışan gençleri ve başörtülüleri hedef aldı.
"Arabistan'a gidin, deveye binin"
Kadın, hadis çalışan gençlere "Arabistan'a gidin, deveye binin" şeklinde haddini aşan sözler sarf etti.
Bu sözler üzerine kadına cevap veren genç ise "Sen de Yunanistan'a git, botlara bin" diye konuştu.
Ayrıştırıcı dilin kullanıldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
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