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Aktüel İstanbul'da 20 yaş ve altındakiler güneşli havanın tadını çıkardı
Aktüel

İstanbul'da 20 yaş ve altındakiler güneşli havanın tadını çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:57:16 -
İstanbul'da 20 yaş ve altındakiler güneşli havanın tadını çıkardı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 20 yaş ve altı gençler ile çocuklar, İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 13.00'den itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 20 yaş ve altındaki gençler ile çocuklar, güneşli havayı fırsat bilerek dışarıda vakit geçirdi.

Gençlerin bir kısmı Yenikapı ve Sarayburnu arasındaki sahilde yürüyüş ve spor yaparken, bazılarının balık tuttuğu, bazı gençlerin de kitap okuduğu, arkadaşlarıyla sohbet ettiği gözlendi. Eyüpsultan'da ise bazı vatandaşlar çocuklarını parklara götürdü.

20 yaş ve altı bireyler, saat 16.00'ya kadar dışarıda kalabilecek.


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