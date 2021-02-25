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Gündem İstanbul’a kar mı yağacak? Havalar soğuyacak mı?
Gündem

İstanbul’a kar mı yağacak? Havalar soğuyacak mı?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’u beyaza bürüyen kar yağışının tekrar yağması gündemde. Önümüzdeki günler itibariyle havaların soğuması bekleniyor. Peki İstanbul’a kar mı yağacak? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Havalar soğuyacak mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:48:00 -
İstanbul’a kar mı yağacak? Havalar soğuyacak mı?

Meteoroloji tahminlerine göre geçen hafta yurdu terk eden kar yağışlarının tekrardan etkili olması, havaların soğuması bekleniyor. Soğuk hava dalgasının Mart ayı ile beraber yurdu etkisi altına alması ve İstanbul dahil birçok ilde kar yağışlarının olması tahmin ediliyor.

İstanbul’a tekrardan kar geliyor

2 Mart Salı günü itibariyle havaların soğumasından sonra İstanbul’da yer yer karla karışık yağmur görülecek. Soğuk havaların yurdun genelinde olması bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

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