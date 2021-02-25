İstanbul’a kar mı yağacak? Havalar soğuyacak mı?

Meteoroloji tahminlerine göre geçen hafta yurdu terk eden kar yağışlarının tekrardan etkili olması, havaların soğuması bekleniyor. Soğuk hava dalgasının Mart ayı ile beraber yurdu etkisi altına alması ve İstanbul dahil birçok ilde kar yağışlarının olması tahmin ediliyor.

İstanbul’a tekrardan kar geliyor

2 Mart Salı günü itibariyle havaların soğumasından sonra İstanbul’da yer yer karla karışık yağmur görülecek. Soğuk havaların yurdun genelinde olması bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.