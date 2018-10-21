İstanbul Yeni Havalimanı’na Siemens imzası
Siemens Türkiye, İstanbul Yeni Havalimanı’nın birçok projesinde sorumluluğu üstleniyor.21 Ekim 2018 Pazar 10:31
Mega projelerden İstanbul Yeni Havalimanı’nın (İYH) Enerji Yönetim Sistemi (SCADA) altyapısı, orta gerilim pano tedariki, pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemi ve yangın algılama sistemlerinin kurulumunu Siemens Türkiye yürütüyor. Çalışmaların havalimanının hizmete açılacağı 29 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlanacağı öngörülüyor.
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