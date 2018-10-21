THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul Yeni Havalimanı’na Siemens imzası

Siemens Türkiye, İstanbul Yeni Havalimanı’nın birçok projesinde sorumluluğu üstleniyor.

21 Ekim 2018 Pazar 10:31
İstanbul Yeni Havalimanı’na Siemens imzası

Mega projelerden İstanbul Yeni Havalimanı’nın (İYH) Enerji Yönetim Sistemi (SCADA) altyapısı, orta gerilim pano tedariki, pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemi ve yangın algılama sistemlerinin kurulumunu Siemens Türkiye yürütüyor. Çalışmaların havalimanının hizmete açılacağı 29 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlanacağı öngörülüyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:31
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. Enerji Yönetim Sistemi (SCADA)
  3. Siemens Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'dan çok sert Cemal Kaşıkçı açıklaması
    1. Kanada'dan çok sert Cemal Kaşıkçı..
    2. STK’lar, Danıştay’da 4’e karşı 1 oyla..
    3. Harbiye’de fren yerine gaza basınca..
    4. S. Arabistan: Ölümü müzakere ekibinin..
    5. TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
    6. Çelik'ten bir asist daha
    7. Sürücüsüz metronun ikinci etabı bugün..
    8. Meksika'da helikopter denize düştü!
    9. Alman Bakan Maas'tan Kaşıkçı tepkisi:..
    10. JP Morgan'dan 'gümüş' adımı
    11. Bin Selman’ın kuyruğu Trump’ın elinde!..
    12. Ali Koç'tan Comolli'ye sitem!
    13. Çöpe giden gıdanın 4’te 1’i 800..
    14. Suudi Arabistan'a bir destek de o..
    15. Konut alacaklar dikkat! Son 10 gün
    16. Eşinden habersiz bunu yapan yandı!..
    17. Adana'da kaldırım işgaline operasyon
    18. Fabri geri dönmek için haber yolladı!
    19. Cezamı öderim yoluma bakarım dönemi..
    20. Hasan Ruhani 4 ismi bakanlık için..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?