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Aktüel İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Aktüel

İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 08:47:00 -
İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

 

 

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