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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

"Cumhuriyetimizi ilan ederek sadece yeni bir devlet kurmadık. Vatanımızı yeniden kazandığımız gibi hayallerimizi, umutlarımızı ve geleceğimizi de yeniden kazandık"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:35:05 -
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, mesajında, Cumhuriyet'in, milletin ortak iradesi ve iman gücü ile kazandığı bağımsızlık ve özgürlük zaferi ile en büyük eser olduğunu vurguladı.

Tarihin, bir milletin kendi kaderini elleriyle yazdığına çok nadir tanık olduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizi ilan ederek sadece yeni bir devlet kurmadık. Vatanımızı yeniden kazandığımız gibi hayallerimizi, umutlarımızı ve geleceğimizi de yeniden kazandık. Cumhuriyet; yeniden 'bir ve biz' olmak için yeni bir yol açmış, tebaadan yeni bir toplum oluşturmayı başarmış, yeni bir üst kimlik inşa etmiştir. En büyük eserimiz Cumhuriyetimiz derken bunu kastediyoruz. Cumhuriyet'i ilan etmekle yeni bir anlam evreni inşa ettik, yeni idealler etrafında kenetlendik. O ideal, Atatürk'ün ifadesiyle 'muasır medeniyetler' idealidir."

Yerlikaya, milli iradenin ve demokrasinin en büyük teminatı Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andığını belirterek, "Onlar, istiklal ruhunun öncüleri, Cumhuriyetimizin temel taşları, bizim kahramanlarımız... Aziz hatıraları hep yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün herkese hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak amacıyla İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında canla başla çalıştıklarına işaret eden Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih ve dünya, 1923'te ve 15 Temmuz'da milletçe el ele vererek yaptıklarımıza ve büyük Türkiye'nin yükselişine şahit olmaya devam ediyor. Kurtuluş mücadelesi ile kazandığımız milli onurumuzun simgesi Cumhuriyetimiz, hiç şüphesiz yeni nesillerin omuzlarında yükselecektir. Hepimizden bir parça taşıyan ay yıldızlı hilalin altında bu ülkenin evlatları, eşit ve onurlu vatandaşları olarak sonsuza kadar yaşamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."




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