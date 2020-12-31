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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı."
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı."

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:26:35 -
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı."
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