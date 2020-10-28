  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:16:45 -
İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kariye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek 72 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına karar verilen Fatih ilçesindeki camiye gelen Vali Yerlikaya, yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı, camiyi inceledi.

Vali Yerlikaya'ya, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve diğer yetkililer eşlik etti.

İncelemenin ardından cami önündeki "Benek" adlı köpeği ve bir kediyi seven Yerlikaya, çay bahçesinde oturan vatandaşlara selam vererek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde yükselişe geçen döviz kuruna ilişkin "Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşm..
Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!
Gündem

Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!

Finansal darbe girişimleri, döviz manipülasyonları, yaptırım kararları ve askeri güç gösterileriyle Türkiye’yi zafer yürüyüşünden vazgeçirem..
Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay