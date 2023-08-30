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Gündem İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama: Kendi halinde içene yaptırım yok!
Gündem

İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama: Kendi halinde içene yaptırım yok!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 18:14:00 -
İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama: Kendi halinde içene yaptırım yok!

İstanbul Valiliği'nin park ve bahçelerde alkol kullanımını taşkınlıkları ve asayiş olaylarını engellemek üzere yasaklamasına ilişkin heyecanlandıran açıklamasından sonra, yeni bir açıklama daha yapıldı.

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu, T24'e konuştu.

"Genelgede kafa karışıklığı ortaya çıktı" diyen Gökçegözoğlu, "Kendi halinde içene yaptırım yok!" mesajı verdi.

'İçki yasağı için kanun gerekli'

Şikayet halinde içki içenlere müdahale edileceğini söyleyen Gökçegözoğlu'nun açıklaması şöyle:

Biz, yayımladığımız genelgede, kamu kurumlarına, 'kanunlardan kaynaklanan sorumluluğunuzu yerine getirin' diye bir hatırlatma yapıyoruz. Yani, 'toplumun huzurunu bozacak şekilde davranışlara sebep veriliyorsa' buna müdahale edin deniliyor. İçki yasağı için kanun gerekli. Bizim yeni bir kararımız yok. Kendi halinde içkisini içen vatandaşa herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Genelgede bir yasaklama söz konusu değil. Vatandaşı rahatsız edecek, parklarda, çocukların olduğu ortamda alkol tüketmek tabii ki hoş karşılanmıyor ama bu uygulama şikâyet ve sarhoşluktan dolayı çevreye zarar vermeye yönelik yapılacak. Vatandaş parka gitmiş, iki bira içiyor, bu değil bizim meselemiz. Genelgede kafa karışıklığı ortaya çıktı. Burada kastedilen sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık veriyorsa, şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak. Vatandaş gitmiş Maçka Parkı'nda, Caddebostan'da ya da herhangi bir yerde arkadaş grubu ile ufak tefek bir şeyler yiyip içiyor, bunlarla bizim bir meselemiz yok. Ancak çevreye rahatsızlık veriliyorsa uygulama yapılacak.

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