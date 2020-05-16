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İstanbul Valiliğinden Kız Kulesi'nde "19 Mayıs" konseri

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:40:39 -
İstanbul Valiliğinden Kız Kulesi'nde "19 Mayıs" konseri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Emre Aydın konseriyle kutlayacaklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, konserin 18 Mayıs Pazartesi günü 16.10'da gerçekleştirileceğini belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kız Kulesi'nde Emre Aydın konseriyle kutluyoruz. 18 Mayıs Pazartesi, saat 16.10'da TV, radyo ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce de İstanbul Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gülhane Parkı'nda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ise yerin 72 metre altındaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatında Kıraç konseri düzenlenmişti.

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