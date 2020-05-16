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İstanbul Valiliğinden Kadir Gecesi için Eyüpsultan'da program

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:09:37 -
İstanbul Valiliğinden Kadir Gecesi için Eyüpsultan'da program

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüpsultan Camisi'nde program düzenleyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecemizi, Eyüpsultan Hazretlerinin huzurunda idrak edeceğiz. Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ve İskender Pala Hocamız sizlerle birlikte olacak. 19 Mayıs gecesi saat 23.00'te başlayacak program, radyo, tv ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


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