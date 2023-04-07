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Gündem İstanbul Valiliğinden CHP binası civarında ateş edilmesine ilişkin açıklama: 4 şüpheli yakalandı
Gündem

İstanbul Valiliğinden CHP binası civarında ateş edilmesine ilişkin açıklama: 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 18:11:00 -
İstanbul Valiliğinden CHP binası civarında ateş edilmesine ilişkin açıklama: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliğince CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 şüphelinin yakalandığı açıklandı. Diğer yandan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CHP İl Başkanlığı Binası civarında 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edilmişti.

İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çevredeki ‘Plaka Algılama’ ve ‘Plaka Tanıma Sistemlerinden’ elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir. Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P., B.Ö., A.Ö. ve F.E.E. adlı 4 şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi’nde yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E.’nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gr uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; E.D. isimli şahsın 'sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği' beyan edilmiştir. Firari şüpheli E.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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Yorumlar

BEDRİ

ŞAYET OLAY VUKU BULSAYDI CHP VE AVANESİ ,MERAL AKŞENER İN MECLİSTEKİ YAPTIĞI MERMİ KEPAZELİĞİN BİR ÖRNEĞİNİ DAHA SERGİLEYECEKLERDİ. AK PARTİ MUHALEFETİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR YAYGARASI YAPACAKLARDI. CHP VE YANDAŞLARI SANIYORLAR Kİ MİLLET BU TÜR SAÇMALIKLARA İNANIP TA KENDİLERİNE OY VERECEKLER

Yazık

O dört kişi derdini anlatana kadar neler yaşayacak, bekçinin işidir o.
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