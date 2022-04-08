İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacak.



Başvuru Evrakları:

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),

2.1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Form örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,

4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) (https://personel. istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),

9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

10. Kimlik Fotokopisi

11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),

12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),

13.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

14.İlanın bir adet fotokopisi.

15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alankadro ön inceleme dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.)

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