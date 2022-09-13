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Aktüel İstanbul TOKİ hangi ilçelerde ev yapılacak?
Aktüel

İstanbul TOKİ hangi ilçelerde ev yapılacak?

TOKİ yeni sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde ev yapacak. İstanbul’da 50 bin konu inşa edileceği duyuruldu. Bu sebeple TOKİ’nin hangi ilçelerde konut yapacağı araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul projesi hangi ilçelerde yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-13 16:50:00 -
İstanbul TOKİ hangi ilçelerde ev yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve tüm il ve ilçelerde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak.

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde konut yapılacak?

İstanbul TOKİ hangi ilçelerde ev yapılacak?

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