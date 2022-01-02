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Ekonomi İstanbul taksi fiyatları ne kadar oldu? İstanbul taksimetre ücretleri zamlı 2022
Ekonomi

İstanbul taksi fiyatları ne kadar oldu? İstanbul taksimetre ücretleri zamlı 2022

İstanbul taksimetre açılış fiyatı | İstanbul’da yeni yılla birlikte taksi ücretlerine zam geldi. Vatandaşlar ise taksi açılış fiyatının ne olduğunu, en yakın mesafenin kaç lira olduğunu araştırmaya başladı. Peki, taksimetre ücreti ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-02 09:37:00 -
İstanbul taksi fiyatları ne kadar oldu? İstanbul taksimetre ücretleri zamlı 2022

2022 yılının gelmesiyle birlikte İstanbul’da taksi ücretlerine zam yapıldı. Peki, taksimetre açılış fiyatı ne kadar?

İstanbul taksi fiyatları ne kadar oldu? İstanbul taksimetre ücretleri zamlı 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), aralık ayı olağanüstü toplantısında alınan kararla, taksilerde açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0,34 liradan 0,45 liraya, bekleme ücreti 0,53 liradan 0,80 liraya yükseltilmişti. 1 Ocak günü ise taksimetreleri güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Taksimetredeki artışlar sebebiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."

 

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