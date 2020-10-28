İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim yoğunluğu
İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hafta sonuyla birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Havalimanının iç ve dış hatlar giden yolcu bölümüne giriş sırasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, check-in yapabilmek için beklemek zorunda kalıyor.
Havalimanı görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Temizlik görevlileri de üst araması sırasında kullanılan sepetleri her kullanım sonrası dezenfekte etmek için çaba gösteriyor.
Görevliler, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları için sık sık uyarıyor.
Bu arada, İBB trafik uygulamasına göre kent geneli trafik yoğunluğu 19.20'de yüzde 49 olarak ölçüldü.