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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:30:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 2.6.2022 tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 02.06.2022

Son Başvuru Tarihi : 16.06.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 17.06.2022

Sınav Tarihi : 20.06.2022

Sınav Sonuç Tarihi : 22.06.2022

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır.

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