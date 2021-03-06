Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul’da aylar sonra cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Ancak yüksek riskli illerde cumartesi akşam 21.00’de kısıtlama başlayacak ve pazartesi 05.00’te sona erecek.

Kısıtlamanın uygulanmadığı cumartesi günü bazı semtlerde kalabalıklar gözlendi. Vatandaşlar ise bu kalabalık görüntüden tedirgin olup ‘Acaba yasaklar geri döner mi?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Peki, İstanbul’da kısıtlamalar ilan edilir mi?

İstanbul koronavirüs yasakları yeniden başlar mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamasız günlerle ilgili olarak sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı” ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise Koca, “Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım” uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından seslendi. Yerlikaya, “Kısıtlamasız ilk cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadeleriyle bir video yayımladı.