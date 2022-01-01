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Ekonomi İstanbul köprü geçiş ücretleri 2022 | Boğaz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 ne kadar?
Ekonomi

İstanbul köprü geçiş ücretleri 2022 | Boğaz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 ne kadar?

15 Temmuz Şehirler Köprüsü geçiş ücreti 2022 | 2022 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış yaşandı. Bu doğrultuda köprü geçişlerine de zam yapıldı. Peki, 2022 boğaz köprüleri geçiş ücretleri ne kadar oldu? Avrasya Tüneli geçiş ücreti güncel

Yeniakit Publisher
2022-01-01 12:59:00 -
İstanbul köprü geçiş ücretleri 2022 | Boğaz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 ne kadar?

2022 yılıyla birlikte İstanbul’da köprü geçiş ücretleri ile Avrasya Tüneli geçiş ücreti fiyatlarında artış yaşandı. Peki, İstanbul köprü geçiş ücretleri ne kadar arttı?

İstanbul köprü geçiş ücretleri 2022 | Boğaz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022 | Avrasya Tüneli geçiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir'' denildi.

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