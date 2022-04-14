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Oruç İstanbul iftar saat kaçta? 14 Nisan İstanbul akşam ezanı saat kaçta?
Oruç

İstanbul iftar saat kaçta? 14 Nisan İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

Bu akşam İstanbul’da iftarlarını açacak olan milyonlar akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul akşam ezanı saat kaçta? 14 Nisan Perşembe İstanbul’da iftar saat kaçta? 2022 İstanbul imsakiye:

Yeniakit Publisher
2022-04-14 18:00:00 -
İstanbul iftar saat kaçta? 14 Nisan İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

Mübarek ramazan ayı huzuruyla devam ederken hangi ilde saat kaçta oruçların açılacağı merak ediliyor. Pek çok kişi ise bugün yani 14 Nisan Perşembe akşamı İstanbul’da iftarın saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.

İstanbul iftar saat kaçta? 14 Nisan İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

İstanbul'da 14 Nisan Perşembe akşam ezanı saat 19.45'te okunacak.

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