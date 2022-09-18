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Aktüel İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 13:08:00 -
İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde beklenen yağışın İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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