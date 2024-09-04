İstanbul havalimanlarından taşınan kargo yüzde 15 arttı!

COVID-19 salgını döneminde önemi giderek artan ve hızlı olması nedeniyle tercih edilen hava kargo taşımacılığındaki yükseliş devam ediyor. Geçen yılki artış bu yıl da sürüyor.

Dünya genelindeki hava kargoya yönelen ilgi, İstanbul'daki iki havalimanında da gözleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle ocak-temmuz 2024 döneminde iç hatta 123 bin 214 ton, dış hatta ise 1 milyon 712 bin 866 ton yük trafiği oluştu.

Toplam 1 milyon 836 bin 80 ton yük bu havalimanından yapılan seferlerle nakledildi.

İstanbul Havalimanı'nda yük artışı yüzde 16 oldu

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda 120 bin 91, dış hatlarda ise 1 milyon 467 bin 157 ton olmak üzere 1 milyon 587 bin 248 ton bagaj, kargo ve posta taşınmıştı.

Bu rakamlara göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 248 bin 832 ton bagaj, kargo ve posta artışı oldu. Bu artış yüzde 16 olarak hesaplandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlarda taşınan yük yüzde 10'dan fazla arttı

Ocak-temmuz döneminde, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan geliş-gidiş seferleri ile iç hatlarda 70 bin 706, dış hatlarda 169 bin 845 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı. Bu havalimanında yılın 7 ayında toplam 240 bin 551 ton yük oluştu.

Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından iç hatlarda 70 bin 611, dış hatlarda 153 bin 711 ton olmak üzere toplam 224 bin 322 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşınmıştı. Geçen yıla göre, bu havalimanında dış hatlarda yüzde 10, toplamda ise yüzde 7 bagaj, kargo ve posta yükü artışı oldu.

Atatürk Havalimanı'nda bu yıl taşınan yüke istatistiklerde yer verilmedi.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 7 aylık döneminde düzenlenen seferlerle oluşan yük trafiği, iç hatta 193 bin 920, dış hatta 1 milyon 882 bin 711 olmak üzere 2 milyon 76 bin 631 ton olarak hesaplandı.

2023 yılının 7 ayında taşınan yük 1 milyon 811 bin 570 olarak istatistiklere yansımıştı. İstanbul'un iki havalimanından bu yılın 7 ayı ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında 265 bin 61 ton yük artışı oldu ve bu artış yüzde 15 olarak hesaplandı.

İstanbul'dan 430 bin 686 ticari sefer yapıldı

Bu yılın başından itibaren İstanbul'un havalimanlarındaki ticari uçuşlarda artış devam etti.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-temmuz döneminde iç hatta 67 bin 269, dış hatta 227 bin 27 olmak üzere toplam 294 bin 296 ticari uçuş icra edildi.

Bu havalimanında geçen yılın aynı döneminde 278 bin 775 toplam ticari uçuş yapılmıştı. Bu uçuşların 69 bin 895'i iç hatta, 208 bin 880 ise dış hatta gerçekleşmişti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan bu yılın ocak-temmuz döneminde iç hatta 63 bin 345, dış hatta 73 bin 45 ticari uçuş yapıldı. Bu dönemde havalimanından toplam 136 bin 390 ticari sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanında düzenlenen ticari uçuş 124 bin 586 olarak hesaplanmıştı.

Atatürk Havalimanı'nın bu yılki ticari uçuşlarına istatistikte yer verilmedi.

Bu dönemde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda toplam 430 bin 686 ticari sefer düzenlendi.

2023 yılının aynı döneminde İstanbul'daki iki havalimanından geliş-gidiş seferleri ile 403 bin 361 ticari uçuş yapılmıştı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında İstanbul'dan icra edilen geliş ve gidiş yönlü ticari uçuşların 27 bin 325 arttığı hesaplandı. Uçuşlarda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 artış olduğu belirlendi.