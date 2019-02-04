İstanbul havalimanları 2,7 milyon ton yükü omuzladı

İstanbul’daki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756’lık artışla 2 milyon 743 bin 725 ton olarak belirlendi. 2018’de Atatürk Havalimanı’ndan 2 milyon 410 bin 933 bin ton, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 332 bin 182 ton yük taşındı. İstanbul Havalimanı’ndan ise geçen sene 610 ton bagaj, kargo ve posta nakledildi.