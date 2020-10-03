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Ekonomi İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:01:53 -
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda yolcu valizlerinde 18 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen ilk operasyonda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, "Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı" ve "İstihbarat Bilgi Sistemi" ile birlikte Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle takibe alındı.

Uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından valizler narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Dedektör köpeğin şüphelinin valizine tepki vermesi üzerine, yolcu havalimanından çıkış yapacağı sırada durdurularak valizi x-ray taramasından geçirildi.

X-ray taramasından geçen valizde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine yapılan aramada, giysilerin arasında gizlenmiş, 5 şeffaf poşette 6 kilo 215 gram Afyon sakızı bulundu.

Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonda ise yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilogram Khat bitkisi, bir başka yabancı uyruklu yolcunun valizinde ise toplam 10 kilogram ağırlığında esrar ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

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