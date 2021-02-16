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Ekonomi İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintiye uğramadı
Ekonomi

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintiye uğramadı

Kar yağışı İstanbul’u etkisi altına alırken, İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintisiz olarak etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:44:00 -
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintiye uğramadı

İGA Havalimanı İşletmesinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’nda kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi ve yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

300 kişilik ekip işbaşında

“İstanbul’da hafta sonundan itibaren etkisini artıran ve tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle an itibarıyla pistlerin açık olduğu İstanbul Havalimanı’nda, yoğun kar temizleme çalışmaları ve operasyon kesintisiz olarak devam etmektedir. Kar mücadelesi aynı anda 2 pistte, bağlantı taksi yollarında ve apronlarda yapılıyor. Bu sayede kar yağışı esnasında iniş ve kalkışın ayrı pistlerden yapılmasına imkan tanınıyor.” Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı, 300 kişiden oluşan “kar mücadele ekibi”nin 130 araç ve ekipmanla geçen cuma akşamından bu yana 7/24 görev yaptığı kaydedildi.

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