  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ümit Özat, Emre Belözoğlu'na yönelik FETÖ suçlaması sebebi ile adliyeye gitti, devleti tehdit etti!

Meral Akşener: Yavaş ve İmamoğlu’na hayır demeyeceğiz

Sosyal medyayı karıştırdı! Feminist Feyza numara mı çeviriyor?

İsveç sözünü tutacak gibi! PKK’lı Mahmut Tan’ı Türkiye’ye iade etti

Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor! Vatandaşa doğalgaz desteği

Katil İsrail polisi Filistinli genci herkesin gözü önünde acımasızca katletti!

2 yıldır yoğun bakımdaydı! Ünlü Profesör koronavirüse yenik düştü

Akşener Engin Altay'ın 'kulağını çekin' çağrısına karşılık verdi! Söyleyemediklerini söylettirdiği Ağıralioğlu'nu böyle ortada bıraktı

Almanya hiç böyle aşağılanmamıştı!

Katar'dan Dünya Kupası açıklaması: İlk haftada...
Gündem İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede
Gündem

İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede

Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İstanbul Havalimanı, bu bölgede 25 Kasım-1 Aralık arasında en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:12:00 -
İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatından (EUROCONTROL) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı 25 Kasım-1 Aralık arasında günde ortalama 1210 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Bu rakamlara göre, işletmeciliğini İGA'nın yaptığı İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde 2019'daki performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın ardından bin 153 uçuşla Londra'daki Heathrow Havalimanı ikinci oldu. Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ise bin 108 uçuşla üçüncülüğü elde etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Kasım-1 Aralık 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı 1210 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur. Ayrıca, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde 2019 yılı performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı olarak öne çıkmıştır." İfadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23