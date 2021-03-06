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Yaşam İstanbul hava durumu | İstanbul yağmur ne zaman yağar?
Yaşam

İstanbul hava durumu | İstanbul yağmur ne zaman yağar?

İstanbul güncel hava durumu | Cuma gününü sıcak ve güneşli bir havayla geçiren İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın kaç derece olacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının aylar sonra olmadığı bir cumartesi gününü dışarda geçirmek isteyenler yağmur yağıp yağmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 11:17:00 -
İstanbul hava durumu | İstanbul yağmur ne zaman yağar?

İstanbullu vatandaşlar aylar sonra cumartesi gününü sokağa çıkma yasağı olmadan geçirecek. Bu sebeple pek çok kişi İstanbul’da havanın nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul güncel hava durumu

İstanbul hava durumu | İstanbul yağmur ne zaman yağar?

İstanbul’da cumartesi yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul’da 12.00 civarında yağmur başlaması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ( Muğla ve Denizli dışında), Karadeniz, Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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