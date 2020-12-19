İstanbul hafta sonunu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sakin bir cumartesi günü yaşanırken, alışveriş noktalarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

İstanbullular, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyum gösterdi.

Gün boyunca kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünen sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahillerde yalnızca genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen vatandaşların ve kenti ziyarete gelen turistlerin hareketliliği görüldü.

Güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarıyla dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında kısmi yoğunluk oluşturdu. Kısıtlama günleri haricinde trafik yoğunluğu yaşanan TEM otoyolu ve D-100 karayolunda ise az sayıda araç geçişi olduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 17.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.

Öte yandan, kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında 17.00'ye kadar faaliyet gösteren market, bakkal, manav, kasap, balıkçı ve kuruyemişçilerde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Eyüpsultan, Fatih, Beykoz, Üsküdar ve Sancaktepe gibi bazı ilçelerde alışverişini son ana bırakan vatandaşlar, alışveriş noktalarında kalabalığa ve kuyruklar oluşmasına neden oldu.