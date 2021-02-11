İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi kadrolarına 20 öğretim üyesi alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına talip adayların 25.02.2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması isteniyor.
İlanda başvuru adresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santral İstanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 34400 Kağıthane - İSTANBUL - Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 olarak belirtiliyor.
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