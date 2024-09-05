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Gündem İstanbul Arnavutköy sahilinde korku dolu anlar
Gündem

İstanbul Arnavutköy sahilinde korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
2024-09-05 22:45:00 -
İstanbul Arnavutköy sahilinde korku dolu anlar

İstanbul Arnavutköy sahili açıklarında bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu. Sahile getirilen demir parçasından jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla patlayıcı çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Karaburun Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre teknesiyle denize açılan balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası buldu.

Parçayı, teknelerine bağlayarak karaya getiren balıkçı, karaya çekmeye başladı. Çekilme ile ters dönen demir parçasının üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar ortaya çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu patlayıcılar, demir parçasından çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.

Konu ile ilgili konuşan Metin Çelik adlı vatandaş, “Saat 15.00 civarlarıydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Çekiyordu ama zorlanıyordu. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya getirdi. Bunu karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcı gözükmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış” dedi.

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