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Ekonomi İstanbul Arel Üniversitesi 32 akademik personel alıyor
Ekonomi

İstanbul Arel Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 32 akademik personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:51:00 -
İstanbul Arel Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar hazırladıkları belgelerini Personel Daire Başkanlığı’na 01.03.2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar da istenen belgelerle birlikte Üniversitenin T. C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, “Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İstanbul adresine müracaat etmeleri gerekiyor.

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