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Aktüel İstanbul Adliyesi girişinde hareketli anlar! Bir anda koşmaya başladı
Aktüel

İstanbul Adliyesi girişinde hareketli anlar! Bir anda koşmaya başladı

İstanbul Adliyesi ana kapısındaki güvenlik noktasından geçtiği sırada bir anda koşmaya başlayan kişi, polis ve güvenlik görevlilerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 16:21:00 -
İstanbul Adliyesi girişinde hareketli anlar! Bir anda koşmaya başladı

İstanbul Adliyesi ana kapısındaki güvenlik noktasından geçtiği sırada bir anda koşmaya başlayan kişi, polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na C Blok'tan girmek isteyen bir kişi, güvenlik noktasında bulunan X-ray cihazından geçerken sinyal verdi. Bunun üzerine bir anda koşup adliyeden çıkan kişi, güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi.

Yaklaşık 1 dakikalık kovalamacanın ardından adliyenin önünde yakalanan kişi, "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna "üstümde" yanıtını verdi.

Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunmazken, hakkında suç kaydına rastlanmadı.

Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını aktaran, adının "Şeyhmus" olduğu öğrenilen kişi, götürüldüğü karakolda işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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