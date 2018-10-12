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İstanbul, 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu finali için hazır

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 14 Ekim’de Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. İç Anadolu’dan başlayan Akdeniz ve Ege sahillerini geçerek Marmara’ya ulaşacak tura 20 takımdan 140 üst düzey sporcu katılıyor.

12 Ekim 2018 Cuma 15:39
İstanbul, 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu finali için hazır

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde 2. HC kategorisinde yer alan ve 6 etaptan oluşan 54.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 20 profesyonel takım, toplam 140 sporcuyla yarışa başladı. İkinci kez dünyanın en önemli yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour’ kapsamında koşulan tur 6 etapta düzenleniyor.

BURSA’DAN İSTANBUL’A BİN KM’LİK MUHTEŞEM FİNAL

İç Anadolu’dan start alan TUR 2018 daha sonra Akdeniz ve Ege sahillerinden geçiyor ve Marmara’ya ulaşıyor. 1. Etap Konya-Konya (9 Ekim), 2. etap Alanya-Antalya (10 Ekim), 3. etap Fethiye – Marmaris (11 Ekim) arasında yaşandı. 12 Ekim’de Marmaris-Selçuk arasında düzenlenen 4.etap, Meryem Ana Evi’nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak. 13 Ekim’de Selçuk’tan başlayacak 5. Etap ise Manisa’da tamamlanacak. Son etap ise 14 Ekim Pazar günü Bursa’dan start alacak ve üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’daki büyük finişle, yaklaşık 1000 km’lik dev yarış noktalanacak.

BİSİKLET TURU, 120’NİN ÜZERİNDE ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olan dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan TUR 2018, 2008 yılından bugüne kadar olduğu gibi bu sene de başta Eurosport olmak üzere 120’nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşarak ülke tanıtımına çok önemli katkı yapıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Mark Cavendish, Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017’de UAE Emirates takımından İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:39
  1. Manisa
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Antalya
  6. 54.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

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