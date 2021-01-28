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Yaşam İstanbul 29 Ocak cuma namazı vakti
Yaşam

İstanbul 29 Ocak cuma namazı vakti

İstanbul cuma namazı saati araştırılıyor. Namaza gidecek olan vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Cuma namazı her şehirde her hafta aynı saatte kılınmıyor. Namaz saati her ilde değişiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri takvimine göre 29 Ocak 2021 İstanbul cuma namazı saati...

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:10:00 -
İstanbul 29 Ocak cuma namazı vakti

Cuma namazının kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Her hafta bu mübarek günü Müslümanlar büyük bir heyecanla bekliyorlar. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma günü cemaat ile beraber cuma namazı kılınıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da cuma namazı kaçta? sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul 29 Ocak cuma namazı vakti

29 Ocak İstanbul cuma namazı saati: 13:22

Cuma namazını cemaatle kılmak farz mıdır?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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