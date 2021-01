İstanbul 29 Ocak cuma namazı vakti

İstanbul cuma namazı saati araştırılıyor. Namaza gidecek olan vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Cuma namazı her şehirde her hafta aynı saatte kılınmıyor. Namaz saati her ilde değişiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri takvimine göre 29 Ocak 2021 İstanbul cuma namazı saati...