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Aktüel İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetti.
Aktüel

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:55:36 -
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetti.
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