İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Mustafa Canlı'nın vefat haberini sosyal medya hesaplarından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Kovid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."