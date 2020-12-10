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Aktüel İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduğunu duyurdu
Aktüel

İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduğunu duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:43:07 -
İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduğunu duyurdu

KUDÜS (AA) - Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığının açıklanmasının ardından İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduklarını belirtti.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli "El Al" ile "Israir" hava yolu şirketleri, Rabat ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından iki ülke arasında doğrudan uçuş rotası başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Israir CEO'su Uri Sirkis, "Tüm taraflar ciddi ise 3 ay içinde doğrudan bir uçuş rotası açılabilir." ifadelerini kullandı.

"El Al" şirketi de gerekli tüm izinlerin alınması şartıyla Fas'a doğrudan uçuşlar için operasyonel hazırlıklara başlayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

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