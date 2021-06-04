İsrail'i uyardılar: Katar parası ülkeye gelmezse saldırırız

İsrailli gazeteci Emanuel Fabian 'The Times of Israel'de, Hamas'ın İsrail'i Katar'ın yardımlarına engel olduğu için saldırıları yeniden başlatmakla tehdit ettiğini iddia etti.

Fabian Hamaslı yetkililerin İsrailli yetkililerle iletişime geçip Katar'ın Gazze Şeridi'ne yardımlarına engel olmaya devam etmesi durumunda İsrail'i "gelecek hafta saldırıları tekrar başlatmakla tehdit ettiği" bilgisine ulaştığını belirtti.

Bu kapsamda Hamas'ın Gazze Şeridi sınırındaki protestolara, yangın balon ve uçurtmalarının gönderilmesine tekrar başlayıp İsrail'i zor durumda bırakmayı amaçlayacağı düşünülüyor.

Binyamin Netanyahu yönetimi bu saldırılar karşısında çoğunlukla geri adım atarak Katar'dan gelen yardım parasının bölgeye girişine izin veriyordu.

İsrail geçmişte Katar'ın Gazze Şeridi'ne düzenli olarak gıda, nakit, akaryakıt yardımı ulaştırmasına izin vermiş fakat sık sık bu yardımlara engel çıkarmıştı. Son savaşın ardından İsrail henüz Katar'ın yardımlarına izin vermiş değil. Dış yardımlara ihtiyaç duyan Gazze Şeridi'nde Katar yardımlarının son savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle hayati önemde olduğu tespiti yapılıyor.

Katar geçtiğimiz günlerde 2012'den beri Gazze Şeridi'ne yardımlarının toplam değerinin 1,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Mepa News