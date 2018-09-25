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İsrail'i kim kurdu? Mafya-istihbarat ilişkisinin perde arkası

Star gazetesi yazarı Aziz Üstel, terör devleti siyonist İsrail'in kuruluşunda, istihbarat örgütleri CIA-MOSSAD ortaklığının kilit adamı mafya babası Meyer Lansky'nin almış olduğu kilit rol hakkında bilinmeyen noktalara değindi.

25 Eylül 2018 Salı 12:15
İsrail'i kim kurdu? Mafya-istihbarat ilişkisinin perde arkası

İsrail'in kuruluşuna dair bilinmeyenleri Star gazetesi yazarı Aziz Üstel köşesine taşıdı. Ortadoğu'da kan ve gözyaşı döken İsrail devletinin bugünlere gelmesinde pay sahibi olanları yazı dizisiyle paylaşan Üstel, ABD vatandaşı yahudi mafya babası Meyer Lansky'yi anlattı:

KUMARHANE GELİRİ İSRAİL'E SİLAH VE CEPHANE ALIMINDA KULLANILIYORDU

"İsrail devletini kuranların başında Tibor Rosenbaum adlı Macar Yahudisi bir banker vardı. Onunla birlikte de CIA-MOSSAD ortaklığının kilit adamı Meyer Lansky, İsrail devletinin kurulmasında, çok önemli rol oynamıştı. Lansky II. Dünya Savaşı sonrasında Florida'daki bütün kumarhanelerin sahibi olmuştu. Al Capone ve Salvatore "Lucky" Lucano'yla ortaktı. Kazandığı paralar İsviçre'de Tibor Rosenblaum'un yönettiği ve hisselerinin büyük bölümü Meyer Lansky'nin olan International Credit Bank'ın hesaplarına yatıyordu. İtalyan asıllı Amerikalıların İtalya'san getirdiği Mafya'nın içindeki tek Yahudi'ydi. Paralar İsrail devletine silah ve cephane alımında kullanılıyordu. Bu gerçeği 1967 yılında "Life" dergisi yayınladı. İsrail-Rosenbaum-Rotschild-Mafya-Lansky bağlantısı açığa çıktı. Rosenbaum'un Tel Aviv'deki temsilcisi, İsrail Gizli İstihbarat Örgütü Shin Beth'in bir numarası Amos Manor'du.Tel Aviv bu açıklamayı duymaza yattı ve derginin o sayısı İsrail'de satılmadı!"

ROBERT KENNEDY ÖLDÜRÜLDÜ

Lansky ve en yakın arkadaşı Doc Stacher'la ilgili, Robert Kennedy'nin Adalet Bakanı olduğu dönemde soruşturmalar açıldığını yazan Üstel, davalar açılmak üzereyken Robert Kennedy'nin öldürüldüğüne dikkat çekti.

EŞCİNSEL FBI BAŞKANINA ŞANTAJ

Lansky'nin hayatı boyunca tek bir soruşturma bile geçirmediğini belirten Üstel, nedeni de dönemin eşcinsel FBI Başkanı Edgar Hoover'a yapılan şantaj fotoğrafları olduğunu yazdı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:15
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  3. Siyonist İsrail
  4. Meyer Lansky
  5. Mafya babası
  6. CIA
  7. MOSSAD
  8. İsrail'i kim kurdu?
  9. Aziz Üstel
  10. İsrail'le ilgili bilinmeyenler

YORUM YAZ

  • melih53melih5351 dk önce
    şimdi son devre ve yine şerefsiz bir yahudi devrede .kumarhane sahibi karı satıcı amerikalı yahudi adelson*denen şerefsiz yahudi ülkemize beyaz sarayda ele geçirdiği şişman trump üzerinden saldırdı..bu adelson denen şerefsiz yahudi şişman trumpın yanına yine bi kaç piçkurusu zengin piçi yahudiyi vererek tüm dünyada manüpilasyon yapmaya devam ediyorlar.şişman trumpın her dakika değişen çelişkili* gibi duran twitleri aslında manüpilasyon.**SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR ŞİŞMAN TRUMP AMERİKA YASALARINA GÖRE.**arkadında beyaz sarayı kuşatan ele geçiren adelson adlı şerefsiz yahudi...*tüm dünyaya ifşa OLMALI BU ADELSON ŞEREFSİZİ..
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