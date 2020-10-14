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Aktüel İsrail'den Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşasına onay
Aktüel

İsrail'den Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşasına onay

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:19:56 -
İsrail'den Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşasına onay

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay verdi.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen İsrail'in "Kanal 7" televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu Batı Şeria'da 2 bin 166 konutun inşasını onayladı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun yarın da yine Batı Şeria'da başka konut projelerini onaylamak üzere toplanacağı belirtildi.

- Batı Şeria'daki yerleşim birimi inşa faaliyetleri sürüyor

İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanmış, ABD ve İsrail'in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin "normalleşme oltasına" takılmasını sağladığı kaydedilmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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