Enerji piyasalarında savaş depremi! Fatih Dönmez'den küresel ekonomik yıkıma karşı barış çağrısı! Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi! Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu Korkutan haber! Nükleer Santrale saldırı Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu! Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması 2025'te tutuklanmıştı! Afganistan ABD vatandaşını serbest bıraktı ABD’den hakkında dikkat çeken iddia! 3 bin asker Orta Doğu’ya gönderiliyor Polonya’da Orban gerilimi! Başbakan Tusk’tan Cumhurbaşkanı’na sert sözler
Gündem İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı 80. dalga ile vurdu
Gündem

İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı 80. dalga ile vurdu

İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı 80. dalga ile vurdu

İran, İsrail'in kuzeyinde bulunan Safad şehrindeki askeri karargah ve Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak kentlerindeki hedefler ile ABD'nin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'deki üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 80. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bulunan stratejik noktalar ve askeri merkezler Devrim Muhafızları Ordusu'nun füzeleriyle ağır ve sürekli bir saldırıda imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların 80. dalgasının Lübnan'daki Hizbullah'a ve Lübnan'ın güneyindeki halkın direnişine destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından çocuk katili Siyonist rejime karşı daha önce duyurulan bir dizi operasyonun başlangıcıdır. Bu operasyonlarda, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki ve Gazze Şeridi'ndeki Siyonist güçlerin toplanma yerleri İran ordusu tarafından hiçbir ayrım gözetilmeksizin ağır füze ve İHA saldırılarına maruz bırakılacaktır." ifadelerine yer verildi 

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak ve ABD'nin Kuveyt'teki Ali Salim ve Arifcan üsleri ile Ürdün'deki Muvaffak Salti ve BAE'deki Şeyh İsa üssünün de füze ve saldırı İHA'larıyla hedef alındığı aktarıldı. 

İran, ABD üssünü hedef aldı
İran, ABD üssünü hedef aldı

İran, ABD üssünü hedef aldı

İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı
İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı

İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı

 

