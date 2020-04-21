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Dünya

İsrail'deki anlaşma hakkında Hamas'tan açıklama: Bizi korkutmaz!

İsrail'de yapılan koalisyon hükümeti anlaşması sonrası Hamas'tan açıklama geldi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yeni hükümetin Filistin halkının haklarını gasp etme, topraklarını ilhak etme ve Yahudi devleti kurma yönündeki radikal ajandalarından korkmadıklarını söyledi.

2020-04-21 09:08:00 -
İsrail'deki anlaşma hakkında Hamas'tan açıklama: Bizi korkutmaz!

Hamas Hareketi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz arasındaki birlik hükümeti kurma konusunda varılan mutabakatın, kendilerini korkutmayacağını belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, 'Netanyahu ile Gantz'ın kuracakları hükümetin Filistin halkının haklarını gasp etme, topraklarını ilhak etme ve Yahudi devleti kurma yönündeki radikal ajandalarından korkmadıklarını' ifade etti.

İsrail'de kurulan yeni 'bloğun' tüm Filistinlileri 'işgal karşısında direniş ve Filistin halkının haklarını müdafaa' temelinde ulusal bir strateji geliştirmeye itmesi gerektiğini kaydeden Berhum, İsrail'le barış imzalamanın 'düş satmaktan' ibaret olduğunu vurguladı. 

İsrail basınında dün, Başbakan Benyamin Netanyahu ile Meclis Başkanı Gantz'ın 'acil birlik hükümeti' kurmak için gerekli anlaşmayı imzaladığı haberleri yer almıştı.

Başbakan Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, daha önce birlik hükümeti müzakereleri çerçevesinde, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.

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